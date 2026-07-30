Cae en Quito alias 'Walter', presunto cabecilla de 'Los Lobos'

Alias 'Walter', cabecilla de 'Los Lobos' fue capturado en Quito.

Militares detuvieron a alias 'Walter', presunto cabecilla de 'Los Lobos', este jueves 30 de julio de 2026, en Quito.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el hombre, identificado como Walter David Lemas Reyes, es el cabecilla de la banda criminal en la capital ecuatoriana.

La operación estuvo a cargo del Bloque de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia y se desarrolló en Calderón.

Alias 'Walter' es señalado por delitos como robo, secuestro, contrabando, posesión de armas y sicariato.

En la vivienda donde fue detenido se hallaron 20 tacos de dinamita, un chaleco antibalas y armas de fuego.

Las autoridades señalaron que 'Walter' utilizaba los explosivos para amedrentar a las víctimas y obligarlas a pagar las denominadas 'vacunas'.

De acuerdo con un video de las Fuerzas Armadas, la intervención se dio tras semanas de investigación.

Las autoridades además hallaron un automóvil de color blanco que no le pertenece a alias 'Walter' y fue retenido por las autoridades.

"¡Los que creían que podían sembrar miedo en la poblacion de la capital, se equivocan!", escribió el Ministerio de Defensa con el anuncio.

Según las autoridades, alias 'Walter' es considerado un objetivo de mediano valor.