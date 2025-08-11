Difunden videos de disturbios en Newark, EE.UU. durante eventos por la independencia de Ecuador

Videos difundidos en redes sociales muestran la intervención de la policía estadounidense en evento por la Independencia de Ecuador.

Videos difundidos en redes sociales muestran la intervención policial en medio de disturbios durante eventos por la independencia de Ecuador celebrados el domingo 10 de agosto de 2025 en Newark, New Jersey, Estados Unidos.

Cientos de ecuatorianos se reunieron para conmemorar los 216 años del Primer Grito de Independencia. Eventos y desfiles también se llevaron a cabo en Nueva York y Connecticut.

Varios ecuatorianos fueron detenidos en Newark y son acusados de daños contra la propiedad pública y agresión a los agentes.

Un concierto se organizó para la celebración. Para acceder a este evento, varias personas irrumpieron derribando una valla protectora.

Una mujer, quien llevaba la bandera de Ecuador sobre sus hombros, golpeó a un agente local. La respuesta de la policía fue arrojar gas lacrimógeno.

Luego de que el concierto programado fuera suspendido en dos ocasiones, las autoridades decidieron cancelar definitivamente el evento debido a los disturbios.

"Al final del día no se dio mi presentación. Me siento muy triste", dijo el cantante esmeraldeño Paolo Plaza, a través de un vieo publciado en sus redes sociales.

El salsero reveló que intentó acercarse al escenario para cantar en dos ocasiones, pero los desmanes no lo permitieron y las autoridades cancelaron el espectáculo.

Ya en la noche, en otros sectores de New Jersey, se reportaron alborotos y aglomeración de ecuatorianos en eventos no autorizados. Incluso videos muestran a personas bailando encima de vehículos estacionados en la calle.