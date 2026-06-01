1 de cada 4 universitarios consume estimulantes para mejorar rendimiento, en Ecuador

Un estudio reveló que uno de cada cuatro estudiantes universitarios consume estimulantes para mejorar su rendimiento académico.

De acuerdo con la investigación liderada por el Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad Central del Ecuador, la ansiedad, el insomnio y los dolores de cabeza son los efectos secundarios más comunes reportados por los estudiantes.

El consumo de los estimulantes se dispara durante la época de exámenes. "El 25,9% de los universitarios del país consume algún tipo de sustancia estimulante con fines de mejora cognitiva", indica el estudio.

El consumo responde a perfiles específicos:

El "efecto examen": El 64,2% de los consumidores restringe el uso de estas sustancias a los periodos de evaluaciones finales.

El 64,2% de los consumidores restringe el uso de estas sustancias a los periodos de evaluaciones finales. Perfil del consumidor: El hábito es más frecuente en los hombres (60%) en comparación con las mujeres (40%).

El hábito es más frecuente en los hombres (60%) en comparación con las mujeres (40%). Tipo de universidades: No se hallaron diferencias significativas entre instituciones públicas (70%) y privadas (30%), lo que demuestra que es un fenómeno transversal en el sistema educativo.

De acuerdo con la información, la sustancia más utilizada es la cafeína (46,7%), le siguen los suplementos vitamínicos (31,4%), taurina (9,5%), fármacos bajo prescripción médica como el modafinilo (5%) y sustancias ilícitas (5,1%).

El estudio revela además, que quienes consumen los estimulantes durante todo el semestre reportan un 70% de efectos adversos, frente al 50% de quienes solo lo hacen en época de exámenes.

Los síntomas más reportados son: