1 de cada 4 universitarios consume estimulantes para mejorar rendimiento, en Ecuador
La cafeína y los suplementos vitamínicos se ubican entre los estimulantes más consumidos por los estudiantes.
Estudiantes consumen estimulantes para mejorar su rendimiento académico.
Senescyt
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Actualizado:
01 jun 2026 - 22:38
Un estudio reveló que uno de cada cuatro estudiantes universitarios consume estimulantes para mejorar su rendimiento académico.
De acuerdo con la investigación liderada por el Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad Central del Ecuador, la ansiedad, el insomnio y los dolores de cabeza son los efectos secundarios más comunes reportados por los estudiantes.
El consumo de los estimulantes se dispara durante la época de exámenes. "El 25,9% de los universitarios del país consume algún tipo de sustancia estimulante con fines de mejora cognitiva", indica el estudio.
El consumo responde a perfiles específicos:
- El "efecto examen": El 64,2% de los consumidores restringe el uso de estas sustancias a los periodos de evaluaciones finales.
- Perfil del consumidor: El hábito es más frecuente en los hombres (60%) en comparación con las mujeres (40%).
- Tipo de universidades: No se hallaron diferencias significativas entre instituciones públicas (70%) y privadas (30%), lo que demuestra que es un fenómeno transversal en el sistema educativo.
De acuerdo con la información, la sustancia más utilizada es la cafeína (46,7%), le siguen los suplementos vitamínicos (31,4%), taurina (9,5%), fármacos bajo prescripción médica como el modafinilo (5%) y sustancias ilícitas (5,1%).
El estudio revela además, que quienes consumen los estimulantes durante todo el semestre reportan un 70% de efectos adversos, frente al 50% de quienes solo lo hacen en época de exámenes.
Los síntomas más reportados son:
- Ansiedad (47,4%)
- Dolores de cabeza (40,1%)
- Insomnio (35%)
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