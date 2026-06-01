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Sociedad

1 de cada 4 universitarios consume estimulantes para mejorar rendimiento, en Ecuador

La cafeína y los suplementos vitamínicos se ubican entre los estimulantes más consumidos por los estudiantes. 

Estudiantes consumen estimulantes para mejorar su rendimiento académico.

Senescyt

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizado:

01 jun 2026 - 22:38

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Un estudio reveló que uno de cada cuatro estudiantes universitarios consume estimulantes para mejorar su rendimiento académico. 

De acuerdo con la investigación liderada por el Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad Central del Ecuador, la ansiedad, el insomnio y los dolores de cabeza son los efectos secundarios más comunes reportados por los estudiantes.

El consumo de los estimulantes se dispara durante la época de exámenes. "El 25,9% de los universitarios del país consume algún tipo de sustancia estimulante con fines de mejora cognitiva", indica el estudio. 

El consumo responde a perfiles específicos:

  • El "efecto examen": El 64,2% de los consumidores restringe el uso de estas sustancias a los periodos de evaluaciones finales. 
  • Perfil del consumidor: El hábito es más frecuente en los hombres (60%) en comparación con las mujeres (40%). 
  •  Tipo de universidades: No se hallaron diferencias significativas entre instituciones públicas (70%) y privadas (30%), lo que demuestra que es un fenómeno transversal en el sistema educativo.

De acuerdo con la información, la sustancia más utilizada es la cafeína (46,7%), le siguen los suplementos vitamínicos (31,4%), taurina (9,5%), fármacos bajo prescripción médica como el modafinilo (5%) y sustancias ilícitas (5,1%).

El estudio revela además, que quienes consumen los estimulantes durante todo el semestre reportan un 70% de efectos adversos, frente al 50% de quienes solo lo hacen en época de exámenes.

Los síntomas más reportados son:

  • Ansiedad (47,4%) 
  • Dolores de cabeza (40,1%) 
  • Insomnio (35%)

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