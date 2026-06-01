Programa 1 | Gran estreno de 'Nuestro Mundial al día'

Teleamazonas estrenó, este lunes 1 de junio del 2026, el programa 'Nuestro Mundial al día'; con toda la información mundialista y un despliegue humano y técnico sin precedentes para llevar a la familia ecuatoriana todas las incidencias de la Copa del Mundo 2026.

Con la presentación en directo desde Nueva Jersey, en Nueva York-Estados Unidos, con la voz oficial de Teleamazonas Alfonso Laso y Valerie Villalba repasamos cómo están las sedes a solo 10 días del arranque del Mundial 2026.

Las 16 sedes están listas

La Tri ya cumplió su penúltima prueba previo al debut mundialista donde venció a Arabia Saudita, y con sus 26 convocados confirmados los jugadores ya concentran en la ciudad de Columbus, capital del estado de Ohio, que Ecuador tomo como sede para disputar la cita máxima del fútbol.

Los convocados de Ecuador

Ecuador tendrá aún su última prueba amistosa con Guatemala, que será más como un partido de exhibición y para que los jugadores más jóvenes sumen minutos previo a su partido de arranque con Costa de Marfil el próximo 14 de junio.

Ecuador llega como la segunda mejor selección de Sudamérica en la tabla y la número 23 en el ranking global de selecciones de la FIFA.

Miami, una de las sedes más 'latinas' en EE.UU.

Con un despliegue técnico y humano Teleamazonas mostrará cada una de las sedes con los detalles más característicos, futbolísticos y novedosos que harán de este Mundial único en su historia.

Así, por ejemplo, Miami es una de las ciudades estadounidenses más 'latinas' que vivirá el Mundial con hinchas de todas partes del planeta y con selecciones como Curazao que hará sede en esta parte de EE.UU.

Guadalajara será otra sede llena de colorido, cultura, tradición y una gran historia futbolística.