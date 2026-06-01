Australia abre cupos para ecuatorianos: Cómo trabajar y estudiar un año en ese país
Los ecuatorianos entre 18 y 30 años pueden acceder a un cupo para viajar de manera legal a Australia.
Los ecuatorianos entre 18 y 30 años pueden viajar a Australia para estudiar y trabajar.
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Actualizado:
01 jun 2026 - 22:42
Ecuatorianos podrán viajar de manera legal a Australia y permanecer ahí por un año para trabajar y estudiar.
El programa Work and Holiday ofrece 100 cupos y es parte del programa de Migración Circular, que promueve la Cancillería ecuatoriana.
Las postulaciones estarán abiertas desde el 1 de julio de 2026. Antes de eso los interesados pueden cargar su documentación en línea para una revisión previa voluntaria.
La Dirección de Migración Circular puede revisar los documentos de un postulante antes de que se presente oficialmente. Para esto es necesario enviar la documentación al correo vvyt@cancilleria.gob.ec.
Requisitos para postular
- Tener entre 18 y 30 años (11 meses y 30 días)
- Haber completado al menos dos años de estudios universitarios de pregrado
- Fondos económicos suficientes ( 5 000 dólares)
- Presentar certificado de antecedentes penales limpio
- Pasaporte ecuatoriano vigente con validez mínima de seis meses
- Demostrar nivel funcional de inglés mediante examen aceptado por Australia
- Cumplir con los requisitos de salud establecidos por el Gobierno de Australia
- Obtener la carta de apoyo de la Cancillería
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