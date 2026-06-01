Australia abre cupos para ecuatorianos: Cómo trabajar y estudiar un año en ese país

Los ecuatorianos entre 18 y 30 años pueden viajar a Australia para estudiar y trabajar.

Ecuatorianos podrán viajar de manera legal a Australia y permanecer ahí por un año para trabajar y estudiar.

El programa Work and Holiday ofrece 100 cupos y es parte del programa de Migración Circular, que promueve la Cancillería ecuatoriana.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 1 de julio de 2026. Antes de eso los interesados pueden cargar su documentación en línea para una revisión previa voluntaria.

La Dirección de Migración Circular puede revisar los documentos de un postulante antes de que se presente oficialmente. Para esto es necesario enviar la documentación al correo vvyt@cancilleria.gob.ec.

Requisitos para postular