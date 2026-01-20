'Ojalá esto se resuelva hablando', Noboa sobre tensión entre EE.UU. y Groenlandia

Daniel Noboa hizo un llamado al diálogo en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Groenlandia, durante su participación en el Foro Económico Mundial este martes 20 de enero de 2026.

Noboa hizo un llamado a que la situación "se resuelva hablando, no imponiendo", en medio de la intención de Estados Unidos de anexar a Groenlandia.

"Estamos abiertos al diálogo", dijo el Mandatario ecuatoriano al ser consultado sobre su postura frente al conflcito que enfrenta a Donald Trump con la Unión Europea.

Noboa habló alrededor de un minuto y deseo que "ojalá esto se resuelva hablando, no imponiendo, y ojalá se puedan resolver todas estas diferencias. Al final planeta tenemos uno solo y tenemos que sacar lo mejor de lo que tenemos cada uno".

También dijo que se trata de una "situación complicada" y lamentó que oocurra de esta manera, haciendo un simil a una discusión entre amigos, añadiendo que Ecuador mantiene buenas relaciones con la UE, China, Dinamarca y Estados Unidos.

Noboa se reunió en Davos con empresarios y multilaterales como lan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien ratificó el respaldo económico y técnico a Ecuador.