Trump firma un decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a "Lago de América"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este jueves su disputa con Canadá al ordenar que el lago Ontario, compartido por ambos países, pase a llamarse "Lago América".

Trump firmó una orden ejecutiva sobre el cambio de nombre en la Casa Blanca, provocando aún más a Canadá en momentos en que ambos vecinos norteamericanos se hunden en una creciente guerra comercial.

"Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América con efecto inmediato", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Detrás del escritorio de Trump había dos mapas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá: uno con las palabras "Lago América" en rojo sobre el lago y el otro con el encabezado "Haciendo que los Grandes Lagos sean aún más grandes".

Cuando le preguntaron por qué castigaba a un aliado en lugar de a los adversarios de Estados Unidos, Trump respondió: "Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable".

"La gente a menudo me pregunta: '¿Con quién es más difícil negociar en materia comercial?'. Y yo digo: Canadá. Son los peores para comerciar", añadió.

La reacción de Canadá

Ottawa no reaccionó de inmediato, pero es poco probable que acepte el cambio de nombre del lago Ontario -el más pequeño de los cinco Grandes Lagos por su superficie-, que limita con la provincia canadiense de Ontario y el estado de Nueva York.

Las negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa fracasaron a última hora del viernes pasado y al día siguiente entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones desde Canadá.

El martes pasado Canadá respondió con nuevas tasas aduaneras.

Cambio en el golfo de México

El cambio de nombre del lago Ontario emula la modificación unilateral que Trump hizo del nombre del golfo de México, que pasó a llamar golfo de América, el primer día de su nuevo mandato, en enero de 2025.

México ha rechazado cualquier intento de cambiarle el nombre y este carece de reconocimiento internacional.

Este jueves Trump también insinuó la posibilidad de cambiar el nombre de los océanos que bordean Estados Unidos.

"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora lo único que nos falta es un océano. Por eso, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos ambos", afirmó.