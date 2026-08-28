Unas 20 000 plantas de coca fueron destruidas en Pacto Loma, al noroccidente de Quito

Descubren y erradican gigantesca plantación de coca en zona rural de Quito

Una operación de las Fuerzas Armadas permitió localizar y destruir aproximadamente 20 000 plantas de coca en una zona rural de Pacto Loma, en el noroccidente de Quito.

Un video difundido este viernes, 28 de agosto del 2026, muestra a los militares durante la intervención.

Operativo militar en Pacto Loma

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, realizaron una operación militar en Pacto Loma, una zona rural ubicada al noroccidente de Quito.

Durante el operativo, los militares localizaron una plantación con aproximadamente 20 000 plantas de coca, según informó la institución.Militares cortaron y destruyeron las plantas

En un video difundido sobre la operación se observa a los uniformados cortar las plantas de coca encontradas en el sector.

Posteriormente, los militares procedieron a destruir y quemar la plantación ubicada en esta zona rural de Quito.

Operación contra cultivos de coca en Quito

La intervención forma parte de las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas para localizar actividades relacionadas con el cultivo de plantas utilizadas para la producción de drogas.

Según datos del Ministerio del Interior, las plantaciones ilegales de coca en Ecuador existen principalmente en la zona fronteriza norte con Colombia, aunque también se han detectado pequeños cultivos en otras provincias del interior.

El hallazgo de esta plantación se produjo en Pacto Loma, un sector del noroccidente de Quito.