Leknessund gana la etapa 7 de la Vuelta a España; Richard Carapaz llegó en el puesto 30

El ciclista noruego del equipo Uno-X Mobility, Tobias Johannessen, celebra al cruzar la meta en segundo lugar en la séptima etapa de la Vuelta a España 2026.

El ciclista noruego Andreas Leknessund, del equipo UnoX-Mobility, se impuso este viernes en la 7ª etapa de la Vuelta a España, con final en alto en Valdelinares, donde el esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot rojo de líder.

Leknessund, de 27 años, logró su primera victoria de etapa en una de las tres grandes vueltas, tras escaparse a menos de ocho kilómetros para meta. Segundo fue su compañero de equipo y compatriota Tobias Johannessen, a 34 segundos, y tercero el belga del Visma Wout Van Aert (47 segundos).

En la séptima etapa de la Vuelta a España 2026, disputada sobre un exigente recorrido de 149,8 kilómetros entre Vall d'Alba y la estación de esquí de Aramón Valdelinares, Richard Carapaz afrontó el primer gran examen de alta montaña de la competencia.

El ciclista ecuatoriano, líder del EF Education-EasyPost, llegó a esta jornada consolidado en la cuarta casilla de la clasificación general, con la expectativa de sostener el ritmo ante el embate de los favoritos en el duro ascenso final de primera categoría.

A lo largo del trayecto por los puertos intermedios de Castellón y Teruel, el pelotón mantuvo un ritmo vertiginoso para recortar distancia con la escapada del día.

Carapaz se mantuvo resguardado por la estructura de su equipo hasta los kilómetros decisivos del puerto final de Aramón Valdelinares, una subida constante de cerca de diez kilómetros con rampas que superaron el 12 % de inclinación, donde la aceleración de los contendientes de la general terminó por seleccionar el grupo de cabeza.

En el tramo final de la subida, la intensidad impuesta por los líderes provocó fracturas en el grupo persecutor, obligando al carchense a dosificar su esfuerzo en solitario para minimizar los daños en el reloj.

Carapaz cruzó la línea de meta en la trigésima posición de la etapa, cediendo un margen de tiempo considerable respecto a los ganadores de la jornada y a los contendientes directos del podio.

Como consecuencia de este resultado, el corredor tricolor cedió tres puestos en la tabla global, descendiendo de la cuarta a la séptima casilla de la clasificación general. A pesar del retroceso temporal en las posiciones de honor, Carapaz se mantiene dentro del grupo de los diez mejores de la carrera a la espera de las siguientes jornadas de alta montaña para buscar la remontada.