Disparos en vía pública causaron alarma en el sur de Quito: la Policía detuvo a los sospechosos.

Un operativo policial en el sector de Santa Anita, al sur de Quito, permitió la interceptación de tres sujetos que habrían realizado varias detonaciones en la vía pública.

El procedimiento se ejecutó la tarde del jueves 27 de agosto de 2026, cerca de las 16:20, al sur de la capital, se acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Alerta del ECU-911 por ráfaga de disparos

Vecinos de la zona alertaron a la línea de emergencia ECU 911 tras escuchar múltiples disparos provenientes de un grupo de personas a bordo de un automóvil negro y una motocicleta.

Unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) y patrulleros de la zona acudieron de inmediato al punto para verificar la denuncia ciudadana.

Al llegar a la escena, los uniformados ubicaron a los tres sospechosos a bordo de un vehículo junto a una moto.

Armamento decomisado y evidencias balísticas

Durante el registro minucioso al automóvil, los agentes policiales encontraron un arma de fuego con su respectiva alimentadora.

De acuerdo con las autoridades, habría estado cargada con ocho cartuchos sin percutir.

En la calzada, el personal policial levantó cuatro vainas percutidas , ratificando las detonaciones ejecutadas minutos antes del arribo policial.

Indicios:

1 arma de fuego de fabricación industrial.

de fabricación industrial. 1 vehículo particular y 1 motocicleta retenidos para investigaciones

particular y retenidos para investigaciones 8 municiones intactas y 4 casquillos percutidos

Disparos en vía pública causaron alarma en el sur de Quito: la Policía detuvo a los sospechosos.

Procesamiento en Flagrancia

Los aprehendidos fueron identificados como Leonel Sebastián C., José David C. y Said Adrián C.

Ninguno de los tres registran antecedentes penales en el sistema policial, según la Policía Nacional.

Tras la lectura de sus derechos constitucionales, los implicados fueron trasladados a un subcentro de salud para la valoración médica de rigor.

Posteriormente, ingresaron a la Unidad de Flagrancia de Quitumbe, donde quedaron a órdenes de la Fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos.