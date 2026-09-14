Donald Trump sorprende con su playlist a bordo del Air Force One

Donald Trump compartió con periodistas parte de su lista de reproducción durante un vuelo en el Air Force One.

El presidente de Estados Unidos compartió con los periodistas parte de la música que escucha durante sus viajes. La selección incluyó desde Dolly Parton y ABBA hasta Guns N’ Roses y ópera.

De acuerdo con el reporte del grupo de periodistas que cubre la Casa Blanca, Trump pidió que llevaran un altavoz a la cabina de prensa para compartir su lista de reproducción.

¿Qué canciones escucha Trump?

La música comenzó con “Jolene”, de Dolly Parton, seguida de “You Don’t Own Me”, de Lesley Gore; la música de entrada de The Undertaker en WWE; “Wild World”, de Cat Stevens; “Losing My Religion”, de R.E.M.; y “Baba O’Riley”, de The Who.

La selección también incluyó “Nessun dorma”, interpretada por Luciano Pavarotti; “Fernando”, de ABBA; y “November Rain”, de Guns N’ Roses. La lista aparecía identificada como “Approved Rally Playlist”, es decir, una playlist aprobada para sus mítines.

Trump fue a comprobar si les gustaba

Unos 40 minutos después, Trump apareció en la cabina donde viajaban los periodistas para preguntar si estaban conformes con la música. El mandatario explicó que él mismo había escogido la mayoría de las canciones y dijo que quería hacer felices a quienes viajaban con él.

La visita terminó convirtiéndose en una improvisada conversación con la prensa. Trump respondió preguntas sobre China, Irán, Ucrania e inteligencia artificial antes de regresar a la cabina presidencial.

La afición de Trump por seleccionar personalmente la música no es nueva. Durante años se ha reportado que el mandatario utiliza un iPad para escoger canciones en Mar-a-Lago, una costumbre por la que algunos asistentes incluso lo han apodado “DJ T”.