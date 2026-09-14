Estos son los nominados a los Premios Emmy, que se realizará este lunes 14 de septiembre
"The Pitt" lidera con 25 nominaciones a los Premios Emmy, seguida por la comedia "Hacks", con 24.
Los Premios Emmy se desarrollán en Los Ángeles, Estados Unidos.
AFP
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Actualizada:
14 sep 2026 - 11:39
Esta es la lista de las nominaciones de las principales categorías de los 78° Premios Emmy que se celebran este lunes 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos.
"The Pitt" lidera con 25 nominaciones, seguida por la comedia "Hacks", con 24. Los Emmy entrega los galardones anuales más importantes de la industria de la televisión y el streaming
En la entrega de las primeras estatuillas hace una semana se impuso "La maldición de Widow's Bay" con ocho premios Emmy, en su mayoría de categorías técnicas.
Mariska Hargitay, la veterana estrella de "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", comandará la gala de los considerados Óscar de la televisión.
Los nominados:
MEJOR SERIE DRAMÁTICA
- "La diplomacia"
- "La edad dorada"
- "El caballero de los Siete Reinos"
- "Paradise"
- "The Pitt"
- "Pluribus"
- "Caballos lentos"
- "Amigos y vecinos"
MEJOR SERIE DE COMEDIA
- "Abbott Elementary"
- "El oso"
- "Hacks"
- "Margo tiene problemas de dinero"
- "Nadie quiere esto"
- "Only Murders in the Building"
- "Terapia sin filtro"
- "La maldición de Widow's Bay"
MEJOR MINISERIE
- "All her fault"
- "La bestia en mí"
- "Bronca"
- "DTF St. Louis"
- "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
MEJOR ACTOR PRINCIPAL, DRAMA
- Sterling K. Brown, "Paradise"
- Gary Oldman, "Caballos lentos"
- Mark Ruffalo, "Task: Unidad especial"
- Rufus Sewell, "La diplomática"
- Noah Wyle, "The Pitt"
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL, DRAMA
- Carrie Coon, "La edad dorada"
- Chase Infiniti, "Los testamentos"
- Keri Rusell, "La diplomática"
- Rhea Seehorn, "Pluribus"
- Zendaya, "Euforia"
MEJOR ACTOR DE COMEDIA
- Yahya Abdul-Mateen II, "Wonder Man"
- Steve Carrell, "Rooster"
- Matthew Rhys, "La maldición de Widow's Bay"
- Jason Segel, "Terapia sin filtro"
- Martin Short, "Only Murders in the Building"
MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA
- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
- Ayo Edebiri, "El Oso"
- Elle Fanning, "Margo tiene problemas de dinero"
- Lisa Kudrow, "The Comeback"
- Jean Smart, "Hacks"
ACTOR MEJOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- Riz Ahmed, "El señuelo"
- Jason Bateman, "Black Rabbit"
- Charlie Hunnam, "Monstruo: La historia de Ed Gein"
- Oscar Isaac, "Bronca"
- Matthew Rhys, "La bestia en mí"
MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
- Claire Danes, "La bestia en mí"
- Sally Field, "Criaturas luminosas"
- Carey Mulligan, "Bronca"
- Sarah Pidgeon, "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
- Sarah Snook, "All her fault"
MEJOR ACTOR DE REPARTO, DRAMA
- Patrick Ball, "The Pitt"
- Billy Crudup, "The Morning Show"
- Shawn Hatosy, "The Pitt"
- Gerran Howell, "The Pitt"
- Jack Lowden, "Caballos lentos"
- Tom Pelphrey, "Task: Unidad especial"
- Carlos-Manuel Vesga, "Pluribus"
MAYOR ACTRIZ DE REPARTO, DRAMA
- Taylor Dearden, "The Pitt"
- Fiona Dourif, "The Pitt"
- Allison Janney, "La diplomática"
- Katherine LaNasa, "The Pitt"
- Sepideh Moafi, "The Pitt"
- Julianne Nicholson, "Paradise"
- Karolina Wydra, "Pluribus"
ACTOR MEJOR DE REPARTO, COMEDIA
- Colman Domingo, "Las cuatro estaciones"
- Paul W. Downs, "Hacks"
- Harrison Ford, "Terapia sin filtro"
- Nick Offerman, "Margo tiene problemas de dinero"
- Stephen Root, "La maldición de Widow's Bay"
- Michael Urie, "Terapia sin filtro"
- Tyler James Williams, "Abbott Elementary"
MAYOR ACTRIZ DE REPARTO, COMEDIA
- Dale Dickey, "La maldición de Widow's Bay"
- Hannah Einbinder, "Hacks"
- Janelle James, "Abbott Elementary"
- Kate O'Flynn, "La maldición de Widow's Bay"
- Michelle Pfeiffer, "Margo tiene problemas de dinero"
- Megan Stalter, "Hacks"
- Jessica Williams, "Terapia sin filtro"
SERIES CON MÁS NOMINACIONES:
- "The Pitt" - 25
- "Hacks" - 24
- "La maldición de Widow's Bay" - 19
- "Pluribus" - 18
- "Bronca" - 16
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