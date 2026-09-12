Trump llega a Irlanda para un torneo de golf y reuniones de alto nivel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina frente a Natalie Harp, asistente ejecutiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este sábado a Irlanda, en medio de fuertes medidas de seguridad, para dos días de diplomacia y golf, en un viaje que vuelve a difuminar las fronteras entre su presidencia y sus intereses empresariales personales.

Trump aterrizó en el aeropuerto de Dublín en un avión regalado por Catar, poco antes de las 08:25 de la mañana (07H25 GMT), según observaron periodistas de AFP.

Al menos 4 000 agentes de policía y otros efectivos, incluidos francotiradores, han sido desplegados para la visita, en lo que ha sido calificado como una de las mayores operaciones de seguridad jamás organizadas en Irlanda.

Posteriormente, Trump viajará a su lujoso complejo turístico en Doonbeg, en la costa oeste de Irlanda, donde algunos de los mejores golfistas del mundo compiten en el torneo Irish Open.

El presidente estadounidense podría incluso entregar el trofeo el domingo.

El multimillonario de 80 años promociona abiertamente las actividades de golf de su holding familiar desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, en enero de 2025.

El verano pasado recibió al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su lujoso complejo de Turnberry, en la costa oeste de Escocia.

Luego inauguró otro campo de golf que lleva su nombre en la localidad de Balmedie, cerca de Aberdeen, en la costa noreste escocesa.

Según informes, la operación de seguridad para la visita de Trump costará a Irlanda 23 millones de dólares.

La presencia de Trump en Doonbeg -lugar costero y remoto en el condado de Clare que la Organización Trump compró en 2014- añade una capa adicional de complejidad al operativo de seguridad.

Se espera que unas 40.000 personas asistan al torneo durante el fin de semana, con Rory McIlroy, seis veces ganador de un major y actual número dos del mundo, como principal atractivo.