Trump critica las 'fuerzas negativas' que quieren ralentizar el desarrollo de la IA

Durante su visita a Irlanda, Trump arremete contra los críticos de la IA, calificándolos de "fuerzas negativas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó, este domingo 13 de septiembre, de "fuerzas negativas" a las voces que piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), una opinión expresada por los gigantes de esta tecnología cuando se multiplican las advertencias sobre sus riesgos.

"Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder", declaró el presidente republicano a la prensa durante su visita a Irlanda.

Estas declaraciones se producen pocos días después de que el investigador de IA, Jacob Coxon, decidiera abandonar esta industria tras acusar a las empresas estadounidenses OpenAI y Anthropic de "jugar con nuestras vidas" en la carrera por desarrollar modelos capaces de automejorarse.

Coxon, de 27 años, hizo sonar la alarma tras haber pasado los tres últimos años preentrenando modelos de IA, primero en OpenAI y luego, este año, en su rival Anthropic, al que consideró más cauto en su enfoque.

El preentrenamiento es la etapa en la que los modelos de IA absorben cantidades ingentes de datos. "Las personas que construyen IA creen firmemente que podrían matarnos a todos antes de que termine la década", afirmó en una publicación en X.

Esta revelación llevó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, el sábado, a instar a las empresas a que frenen su rápido desarrollo, en medio de la creciente preocupación por los riesgos de los sistemas informáticos "superinteligentes".

El jefe de OpenAI, Sam Altman, y Elon Musk, propietario de xAI, intervinieron rápidamente para apoyar el diagnóstico de Amodei, mientras aumenta la presión para mejorar la supervisión.

Altman también declaró en una entrevista publicada el sábado que su empresa no saldrá a bolsa este año, alegando preocupaciones de seguridad.

Postura del presidente de la Cámara de Representantes

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, advirtió el domingo que actuar con demasiada rapidez para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) podría hacer que su país pierda la carrera tecnológica frente a China.

Las declaraciones de Johnson se producen en medio de un coro creciente de líderes y expertos en IA que estiman que un crecimiento descontrolado de esta tecnología podría causar daños irreparables a la humanidad.

"Si el Congreso se precipita y convoca una sesión de emergencia para intentar regular la IA, perderemos la carrera frente a China, y eso supone una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses", afirmó este domingo Johnson en CNN.

"Debemos gestionar esta nueva tecnología tal como lo hemos hecho con otros en el pasado, y asegurarnos de hacer todo lo posible de manera responsable para no sofocar la innovación estadounidense", añadió.

El dirigente republicano propuso celebrar una reunión en el Congreso con altos ejecutivos del sector para determinar la mejor manera de regular la IA, una idea que, dijo, había comentado con el presidente Donald Trump.