Aterrador momento: Dos aviones pasaron a centímetros de un estadio en Sudáfrica

El temerario vuelo a baja altura de dos aviones de AirLink

Dos aeronaves de Airlink realizaron un sobrevuelo a baja altura sobre el estadio DHL de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, antes de un partido de rugby.

La maniobra, preparada como parte del espectáculo previo al encuentro, generó impacto entre los cerca de 55 000 aficionados que estaban en el escenario deportivo.

El sobrevuelo que sorprendió a los aficionados

Los dos aviones sobrevolaron el estadio DHL de Ciudad del Cabo antes del partido entre el equipo local y Nueva Zelanda.

look how low this flyover looked. two airlink passenger jets just flew over dhl stadium in cape town ahead of the springboks vs. all blacks match. pic.twitter.com/5r5nB1j9ti — Michael Rusch (@weeddude) August 29, 2026

Las aeronaves pertenecían a Airlink, una de las aerolíneas patrocinadoras del evento.

Cada avión llevaba los colores de uno de los equipos que se enfrentaban. La maniobra había sido planificada como parte del espectáculo previo al inicio del compromiso deportivo.

Aviones pasaron sobre el estadio

Las imágenes muestran a las dos aeronaves volando muy cerca una de otra y del techo del estadio. Una de ellas incluso atravesó la zona cubierta por el humo de los fuegos artificiales que fueron lanzados desde el techo del escenario.

Según estimaciones difundidas por medios especializados, los aviones realizaron la maniobra a unos 50 metros sobre el nivel del suelo, por encima del techo del estadio.

Una maniobra que generó preocupación

Aunque el sobrevuelo estaba previsto, la cercanía entre las aeronaves llamó la atención de los asistentes y rápidamente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En el estadio se encontraban alrededor de 55 000 aficionados, quienes presenciaron desde las tribunas el paso de los aviones durante los minutos previos al encuentro.

Una tradición en los grandes eventos deportivos

Los sobrevuelos a baja altura forman parte de una tradición vinculada a algunos acontecimientos deportivos en Sudáfrica. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 1995, durante la final del Mundial de Rugby.

En aquella ocasión, un Boeing 747 de South African Airways realizó un histórico sobrevuelo sobre el estadio Ellis Park, en Johannesburgo, antes de la final del torneo.

Tres décadas después, el sobrevuelo de los dos aviones de Airlink volvió a generar imágenes espectaculares en un estadio sudafricano.