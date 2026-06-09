EE.UU. bombardea Irán tras acusarlo del derribo de un helicóptero

Estados Unidos asegura que los bombardeos contra Irán suceden en legítima defensa.

Las fuerzas estadounidenses anunciaron el martes 9 de junio que lanzaron ataques "proporcionales" contra Irán, después de que el ejército de ese país derribara un helicóptero de ataque Apache en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos comenzó "a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán a las 5 pm, por orden del comandante en jefe", señaló el mando militar para Oriente Medio, en referencia al presidente Donald Trump.

Medios iraníes informaron después de varias explosiones a lo largo de la costa sur iraní, cerca del estrecho de Ormuz.

EE.UU. dice que fue en respuesta a un ataque de Irán

Se escucharon explosiones en varios puntos de la provincia de Hormozgán, incluida la isla de Qeshm, y algunos informes reportaron la presencia de aviones de combate estadounidense.

Trump había acusado poco antes a los iraníes de haber derribado la víspera un helicóptero estadounidense tipo "Apache mientras sobrevolaba el estrecho de Ormuz", cuyos dos ocupantes lograron eyectarse.

Aunque dijo que los dos pilotos resultaron ilesos, enfatizó que "Estados Unidos debe responder a este ataque".

"La respuesta debería ser muy contundente, muy poderosa", dijo Trump, según declaraciones recogidas por el canal de televisión estadounidense ABC.

"La mejor solución es que se marchen", dice Irán

Antes de los bombardeos estadounidenses, el Canciller iraní, Abás Araqchi, intentó minimizar el incidente con el helicóptero.

"Las fuerzas extranjeras cerca de nuestro territorio están expuestas constantemente a riesgos, debido a sus propios errores humanos, a simples accidentes o a la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado", dijo Araqchi.

El diplomático agregó que para reducir ese riesgo, "la mejor solución es que se marchen".

Este nuevo cruce contrasta con los esfuerzos por acabar con el conflicto desatado el 28 de febrero con los ataques israelo-estadounidenses contra Irán.