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Internacional

Miles de manifestantes cierran avenida a estadio mundialista en México

Protestas convocadas por un grupo disidente del sindicato de maestros generaron bloqueos en una de las principales avenidas que conduce al estadio Azteca, sede inaugural del Mundial 2026.

Manifestantes bloquean vía hacia el estadio Azteca previo al Mundial 2026

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Autor

México, AFP

Actualizado:

09 jun 2026 - 14:27

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Miles de manifestantes bloquearon el martes una avenida que conduce al estadio Azteca en Ciudad de México en otra jornada de protestas a 48 horas del inicio del Mundial 2026.

La movilización fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum denunció más temprano una "provocación" por parte del gremio.

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