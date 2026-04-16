EE.UU. amenaza con más bombardeos si Irán 'toma la mala decisión'

Esta operación militar se rige por nuestras condiciones - Pete Hegseth

Estados Unidos advierte que volverá a bombardear Irán si toma “una mala decisión”, en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente y mientras se intenta sostener una frágil tregua en la región.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, asegura que Washington mantendrá bloqueados los puertos iraníes “el tiempo que sea necesario” y no descarta nuevos ataques.

Amenazas, bloqueo y negociaciones

El conflicto, que inicia el 28 de febrero tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, deja miles de muertos y golpea la economía mundial.

Actualmente, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo, mientras EE.UU. bloquea barcos vinculados a puertos iraníes, medida que, según Washington, ya tiene efectos.

Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a bombas sobre su infraestructura energética Pete Hegseth

Teherán responde que está dispuesto a negociar, pero exige respeto a su programa nuclear civil.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que Irán debe renunciar al enriquecimiento de uranio. Su ministro de Defensa, Israel Katz, advierte sobre ataques “más dolorosos” si no hay acuerdo.

Tregua en Líbano

En paralelo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anuncia un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano, tras conversaciones directas impulsadas por Washington.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, respalda la tregua y la califica como una demanda clave desde el inicio del conflicto.

Desde Hezbolá, el parlamentario Ibrahim al Musawi señala que respetarán el alto al fuego si Israel detiene completamente sus ataques.

Antes de la tregua, Israel bombardea infraestructuras en el sur de Líbano, mientras Hezbolá lanza ataques contra posiciones israelíes, evidenciando la fragilidad del acuerdo.

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán, mediadas por Pakistán, continúan sin fecha para una nueva ronda, mientras el alto al fuego en el frente iraní expira en los próximos días.