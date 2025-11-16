EE.UU. designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

Estados Unidos señala a Nicolás Maduro como cabecilla del Cartel de los Soles.

Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero. Así lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este domingo 16 de noviembre de 2025.

Rubio reveló que el Departamento de Estado "tiene la intención" de designar al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (OTE) y arremetió contra el mandatario venezolano.

"Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", escribió Rubio.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y "otros altos cargos del régimen", incluyendo el ejército, servicios de inteligencia y el poder legislativo y judicial que tiene como objetivo "facilitar las actividades del cartel en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos".

En julio el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al Cartel de los Soles. Hasta ese momento solo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa eran considerados OTE.

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que permita la captura de Maduro y Diosdado Cabello, convirtiéndolos en objetivo principal del Programa de Recompensas por Narcóticos.

Países como Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana también designaron al Cartel de los Soles como una organización terrorista.