EE.UU. evalúa unidades militares para una posible operación relacionada con Cuba, según CBS News

Reserva del Ejército de Estados Unidos evalúa disponibilidad de unidades

La Reserva del Ejército de Estados Unidos analiza si puede poner a disposición del Comando Sur unidades médicas, de policía militar, ingeniería y logística en un plazo de 90 a 120 días, según un documento interno revisado por CBS News.

La Reserva del Ejército estadounidense solicitó a sus comandos información sobre la disponibilidad de seis tipos de unidades que podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento revisado por CBS News, algunas de estas formaciones podrían ser requeridas dentro de 90 a 120 días.

El documento interno no menciona expresamente a Cuba. Sin embargo, varios funcionarios estadounidenses consultados por CBS News, bajo condición de anonimato, dijeron que la solicitud está relacionada con la continuidad de la planificación militar alrededor de la isla.

La información no establece que el presidente Donald Trump haya autorizado una operación militar.

🔴 Cuba se marcha durante el discurso de Trump en la ONU: "Cuba es un Estado fallido, fracasado como nunca antes y va a caer" https://t.co/tdUOlD9I5t pic.twitter.com/LFMh9dCb5o — elDiario.es (@eldiarioes) September 22, 2026

¿Qué unidades se están considerando?

Entre las formaciones mencionadas aparece un batallón de apoyo logístico, encargado de tareas como transporte, mantenimiento, combustible y suministros.

También se contempla una unidad de ingenieros y un comando de apoyo logístico para coordinar estas actividades en un eventual escenario de operaciones.

El documento incluye además una brigada médica para coordinar unidades sanitarias y un equipo especializado en reanimación y cirugía de emergencia.

A esto se suma una brigada de policía militar, cuyas funciones pueden incluir seguridad, custodia y otras tareas relacionadas con el orden dentro de las operaciones militares.

No hay órdenes de despliegue

CBS News precisó que el documento no significa que alguna de estas unidades haya recibido órdenes de movilización o despliegue. La solicitud busca determinar qué capacidades podrían estar disponibles si fueran requeridas posteriormente.

El Comando Sur señaló al medio que, por razones de seguridad operativa, no divulga detalles sobre movimientos militares ni posibles fechas de despliegue.

La institución indicó que mantiene coordinación con las Fuerzas Armadas estadounidenses para evaluar posibles necesidades dentro de su área de responsabilidad.

Aumenta la presión de Trump sobre Cuba

La planificación reportada por CBS News ocurre mientras la administración de Donald Trump aumenta la presión económica y política sobre el Gobierno cubano.

Esta semana, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump calificó a Cuba como un "Estado fallido" y afirmó que busca un cambio fundamental en la isla. La delegación cubana abandonó la sala durante sus declaraciones.

El Gobierno cubano rechazó las acusaciones de Trump. El canciller Bruno Rodríguez sostuvo que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y defendió la soberanía de la isla.

La posición de La Habana se produce mientras Washington mantiene presión económica sobre el país y ambos gobiernos intercambian acusaciones sobre sus respectivas políticas.