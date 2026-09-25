Portavoz de EE.UU.: operaciones en Ecuador se hacen a pedido del Gobierno y bajo su soberanía

La Policía Nacional y con el apoyo de la DEA y el Comando Sur, desarticuló una estructura vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, el 24 de septiembre.

Las operaciones de seguridad en las que participan Estados Unidos y Ecuador se realizan a pedido del Gobierno ecuatoriano y bajo la soberanía del país, aseguró Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado estadounidense.

La declaración se produjo un día después de un operativo conjunto que dejó 39 personas detenidas, entre ellas un presunto cabecilla y un financista de una organización dedicada al narcotráfico y vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación de México.

El operativo se ejecutó durante la madrugada del 24 de septiembre de 2026 en distintos puntos de Guayas, Los Ríos y El Oro, con la participación de la Policía de Ecuador, el Comando Sur de Estados Unidos y la DEA.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la organización investigada estaría involucrada en el acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga.

EE.UU. dice que actúa a pedido de los gobiernos

En una entrevista con Contacto Directo de Ecuavisa, Molano explicó que la participación de tropas y agencias estadounidenses en operaciones de seguridad responde a solicitudes de los gobiernos de los países involucrados.

La portavoz enfatizó que cada nación decide si solicita o limita este tipo de operaciones y afirmó que Estados Unidos no realiza acciones que no hayan sido requeridas por el Gobierno Nacional.

Según Molano, todo "se hace con base en los pedidos de los gobiernos, cada nación tiene el derecho de pedir o limitar, no se va a hacer nada que el Gobierno no pida y se hace bajo la soberanía de cada país".

Esta cooperación también incluye acciones de intercambio de inteligencia, capacidades tecnológicas y operativas, además de operaciones conjuntas para combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico.

"Estados Unidos le ha apuesto atención a la región y se han dado cuenta de que estas organizaciones operan como organizaciones terroristas y que han causado mucho daño al hemisferio", señaló la portavoz del Departamento de Estado.

Cooperación también alcanza al Pacífico

La funcionaria estadounidense señaló que la cooperación entre ambos países también contempla las interdicciones de embarcaciones en el océano Pacífico, que según Estados Unidos están vinculadas al narcotráfico.

Sobre cómo se determina que una embarcación está relacionada con actividades de narcotráfico y no se trata de una nave dedicada a la pesca, Molano explicó que las fuerzas estadounidenses utilizan diferentes capacidades de inteligencia, tecnología y operación para identificar estos objetivos.

Molano aseguró que hay "plena confianza en nuestros colegas militares y en las operaciones que están haciendo y están defendiendo el territorio estadounidense".