Delcy Rodríguez promete en la ONU que habrá elecciones en Venezuela 

Delcy Rodríguez durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el miércoles que habrá elecciones en el país luego de agradecer al mandatario estadounidense Donald Trump por "retomar sus relaciones diplomáticas" durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero, tras la caída en un operativo militar estadounidense de Nicolás Maduro, de quien era vicepresidenta.

Gobierna bajo presión de Estados Unidos y afronta cuestionamientos sobre su legitimidad por no haber sido electa por votación popular.

"Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones", afirmó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, aunque sin mencionar un plazo.

Los comicios de 2024, en los que Maduro se proclamó reelecto presidente, fueron denunciados como fraudulentos por la oposición y ese resultado fue desconocido por Estados Unidos y la mayor parte de los países de América Latina y Europa.

Aunque no nombró a Maduro ni se refirió a la operación estadounidense, sostuvo que encabeza una transición hacia una "etapa de democracia" en el país.

"Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica, la de conducir a Venezuela desde una etapa de incertidumbre y conflicto hacia una etapa de democracia plena reconocida por su propio pueblo y por el mundo", recalcó en el primer discurso de un mandatario venezolano ante el pleno de la ONU desde 2018.

También agradeció a Trump por su "disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela" nueve meses después de la caída de Maduro, que ahora está recluido en una prisión de Nueva York acusado de varios delitos, entre ellos el de "narcoterrorismo".

En su gestión Rodríguez ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras un prolongado aislamiento de Venezuela.

Durante su estadía en Nueva York, se ha reunido con directivos de multilaterales financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con varios jefes de Estado, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.