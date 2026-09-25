Policía de la Dinased fue detenido por robar USD 2 760 y 3 190 euros a un fallecido en Quito

Agente de la Dinased fue detenido por presunto robo después del levantamiento de un cadáver en el sur de Quito, la madrugada de este 25 de septiembre.

Un policía fue aprehendido en flagrancia tras sustraer dólares en efectivo, miles de euros y piezas doradas de la vivienda de un ciudadano francoecuatoriano encontrado sin vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre de 2026 en el sector de Santa Anita, sur de Quito.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com , los uniformados acudieron a un inmueble ubicado en las calles Sozoranga y Chumunde tras la alerta emitida por el ECU 911.

En el sitio, la dueña del departamento informó que encontró a su inquilino, identificado como Chapon Pierre Jacques Bernard Jean, sin signos vitales.

Esto luego de que varios días no respondiera a sus llamadas, de acuerdo con el reporte.

Al lugar se desplazaron unidades especializadas de la Dinased, Criminalística y Medicina Legal para realizar las pericias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

La Policía Nacional llegó a esta zona del sur de Quito tras una alerta de un ciudadano fallecido. Pixabay

La denuncia que descubrió el delito

Una vez finalizado el retiro del cuerpo, la propietaria del inmueble alertó a los uniformados sobre la falta de dinero en el departamento del fallecido.

Ante el reclamo, el oficial al mando de la Dinased cuestionó a su conductor, el Cabo Segundo de Policía Juan D.

El servidor policial admitió haber tomado el efectivo argumentando "necesidades familiares" e indicó que las divisas estaban ocultas en el vehículo oficial.

Durante la inspección del patrullero tipo camioneta, los agentes encontraron el dinero escondido entre los asientos del vehículo.

El agente de la Dinsed confesó que se robó el dinero luego de que una mujer que conocía al fallecido dijera que faltaba dinero en su departamento. Pixabay

Indicios decomisados

Las unidades de Criminalística fijaron las evidencias encontradas dentro del patrullero, desglosadas en las siguientes divisas:

Dólares americanos

125 billetes de USD 20

de USD 20 18 billetes de USD 10

de USD 10 16 billetes de USD 5

de USD 5 (Total: USD 2.760 en efectivo)

Según el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, el gendarme se habría sustraído más de USD 2 000. Pixabay

Euros

2 billetes de 500 euros

de 500 euros 18 billetes de 100 euros

de 100 euros 5 billetes de 50 euros

de 50 euros 7 billetes de 20 euros

de 20 euros (Total: 3.190 euros en efectivo)

El policía que fue detenido también se habría robado más de 3 000 euros, según el reporte. Pixabay

Otros objetos

4 piezas metálicas de color dorado.Procedimiento judicial e institucional

Tras confirmarse el hallazgo, se procedió a la inmediata aprehensión del Cabo Segundo por el presunto delito flagrante.

Su arma de dotación oficial, una pistola marca Glock, fue retirada por sus superiores para ser ingresada al rastrillo de la Dinased.

Luego de que fuera detenido le retiraron su arma de dotación y los superiores informaron a los elementos superiores para que se inicien las sanciones administrativas correspondientes en contra del uniformado. Referencial

El policía quedó a órdenes de la Fiscalía General del Estado para el inicio del proceso legal correspondiente.

Por lado, el mando policial notificó el suceso a los estamentos superiores para las sanciones administrativas e institucionales pertinentes.