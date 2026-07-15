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Internacional

Estados Unidos lanza ola de ataques contra objetivos en Irán

La tensión en el estrecho de Ormuz crece por los bombardeos de Estados Unidos contra Irán.

La Guardia Revolucionaria Civil difundió escenas de los ataques de Estados Unidos.

AFP

Autor

Washington, AFP

Actualizado:

15 jul 2026 - 06:29

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El ejército estadounidense lanzó una oleada de ataques contra Irán este miércoles 15 de julio de 2026, indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), después de que Washington reanudara su bloqueo a los puertos iraníes tras el recrudecimiento de la guerra.

Las fuerzas estadounidenses "comenzaron a lanzar una ola de ataques (...) destinados a debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz", afirmó el Centcom en X.

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