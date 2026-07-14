Bombardeos de EE.UU. a Irán: Escala tensión en estrecho de Ormuz

El 14 de julio de 2026, varios barcos atracaron en un muelle de la terminal de contenedores de Khor Fakkan, el único puerto natural de aguas profundas de la región.

Estados Unidos intensificó este martes 14 de julio de 2026 los bombardeos contra Irán, que respondió con ataques contra intereses estadounidenses en el Golfo, pero Donald Trump dio marcha atrás en su propuesta de cobrar una tasa del 20% a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz.

Trump advirtió que restablecerá este martes el bloqueo naval a los puertos de la república islámica y la amenaza de una guerra abierta volvió tras hostilidades sin precedentes desde el alto el fuego de abril.

El mandatario estadounidense afirma que un acuerdo sigue siendo "posible" pero el Mando Central de Estados Unidos bombardeó "objetivos militares" en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abás.

La agencia iraní Fars informó bombardeos estadounidenses en la isla iraní de Qeshm, una posición estratégica cerca del estrecho de Ormuz, pero afirmó que las explosiones no dejaron víctimas.

En total, 28 personas han muerto en Irán desde que se reanudaron las hostilidades el miércoles pasado, según un recuento de la AFP basado en medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales.

Durante la jornada, Trump dio marcha atrás en su propuesta de cobrar una tasa del 20% a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, planteada el lunes.

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que este cobro será sustituido por "acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo" se llevarán a cabo en Estados Unidos.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó el lunes sobre la amenaza de peaje de Trump: "El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos".

El cobro de mercancías por el paso por una vía contraviene el derecho internacional que debe garantizar la libertad de navegación, pero el estrecho de Ormuz se convirtió desde el estallido del conflicto en una baza tanto para Estados Unidos como para Irán.

ONU advierte sobre el impacto socioeconómico

"Está claro que no sienta bien ver a tu país en guerra", afirma en Teherán Hossein, un vendedor de 43 años. "Pero nos defendemos como lo hemos hecho en el pasado".

Dos personas murieron en ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, afirmó la Organización Marítima Internacional, después de las acusaciones de que Irán disparó contra dos embarcaciones que navegaban en aguas de Omán.

Un petrolero noruego también sufrió una explosión provocada por un artefacto no identificado frente a la costa de Omán la madrugada del martes, informó la firma especializada en gestión de crisis MTI Network.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el martes una operación en Baréin, incluido un ataque contra un edificio residencial de las fuerzas estadounidenses en la base de Juffair.

También anunciaron haber atacado en Jordania "instalaciones clave ya las fuerzas estadounidenses en una base aérea", según un comunicado citado por la agencia Tasnim. Amán anunció la interceptación de cuatro misiles.

Kuwait informó que estaba interceptando proyectiles en su espacio aéreo y en el estrecho de Ormuz.

Irán comenzó a bloquear el estrecho tras el estallido de la guerra en febrero y Estados Unidos respondió con un bloqueo naval, pero estas restricciones a la navegación se flexibilizaron después de que ambas partes llegaran a un acuerdo preliminar en junio.

En un intento por volver a ejercer presión sobre Irán, el presidente estadounidense anunció el restablecimiento del bloqueo de los puertos iraníes, que entrará en vigor el martes a las 20H00 GMT.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este martes que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio y la posible interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz podrían tener "graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias".

A pesar de las hostilidades, Trump demostró el lunes por la noche ante la prensa en la Casa Blanca que un acuerdo con Irán aún era "posible".

La diplomacia iraní afirmó que continúan las gestiones diplomáticas con los mediadores, un anuncio que no logró frenar los precios del petróleo que cotizan al alza.

La escalada se extiende: Yemen e Israel ante el conflicto

En tanto, Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, parecen estar al borde de una nueva guerra y los rebeldes afirmaron este martes que derribaron un dron de reconocimiento saudita.

Por su parte, Israel no ha participado por el momento en los ataques contra Irán y su frente con Líbano vive un momento de calma tras las devastadoras hostilidades. Representantes del Líbano e Israel sostuvieron un nuevo ciclo de conversaciones en Roma.

Israel afirmó que espera que sus conversaciones con Beirut contribuyan a implementar un acuerdo sobre dos "zonas piloto" en el sur de Líbano, de donde las tropas israelíes deberían retirarse.