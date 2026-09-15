EE.UU. redirige USD 52 millones de ayuda militar hacia Ecuador, Colombia, Perú y Panamá

Estados Unidos reasignará USD 52 millones de financiamiento militar que estaban destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

El dinero será dirigido a Ecuador, Colombia, Perú y Panamá, como parte del giro de la política exterior de Donald Trump hacia América Latina.

Estados Unidos cambia el destino de USD 52 millones

El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso que esos recursos serán reasignados para financiar cooperación militar en cuatro países de América Latina.

El dinero proviene del programa de financiamiento militar extranjero, que permite a los países beneficiarios adquirir equipos de defensa de empresas estadounidenses.

Los países que dejarán de recibir parte de esos recursos son Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

Tanto Eslovaquia como Macedonia del Norte forman parte de la OTAN. El gobierno estadounidense señaló que los montos que permanecerán disponibles para esos países todavía no estaban definidos.

Ecuador recibirá nuevos recursos para seguridad

En el caso de Ecuador, la decisión llega pocos días después de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, quien estuvo en Quito el 9 de septiembre y se reunió con el presidente Daniel Noboa.

Durante ese encuentro, Rubio anunció que buscaría ante el Congreso USD 45 millones adicionales para cooperación en seguridad, destinados principalmente a combatir el narcotráfico.

La nueva reasignación de los USD 52 millones forma parte de un paquete diferente y beneficiará también a Colombia, Perú y Panamá.

Según el Departamento de Estado, los recursos buscan fortalecer la lucha contra el narcotráfico y apoyar la seguridad del Canal de Panamá.

Rubio reforzó la cooperación con Ecuador, Colombia y Perú

La decisión estadounidense se conoce después de una gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú, realizada entre el 8 y el 10 de septiembre.

El Departamento de Estado señaló que el viaje buscaba fortalecer las alianzas de Washington en el hemisferio occidental y ampliar la cooperación contra el narcotráfico.

La administración Trump ha colocado al hemisferio occidental entre sus prioridades de política exterior.

En el caso de Ecuador, la cooperación también incluye equipamiento y operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Rubio anunció durante su visita la búsqueda de recursos adicionales para seguridad y la entrega de equipos marítimos.

El argumento de Washington y el papel de China

El Departamento de Estado sostiene que la redistribución busca enfrentar el narcotráfico y otras amenazas de seguridad en América Latina.

También señaló que los nuevos recursos pretenden evitar que otros países establezcan posiciones estratégicas en la región, una referencia a la creciente presencia de China en América Latina.

El cambio representa una nueva distribución de la ayuda militar estadounidense entre distintas regiones.

Los USD 52 millones no eliminan por completo la asistencia para Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, aunque todavía no se ha precisado cuánto dinero continuará destinado a cada uno de esos países.