Cámara captó el robo de un vehículo a pocos metros de una UPC en el norte de Quito

El vehículo pertenece a dos personas de la tercera edad, quienes lo dejaron parqueado en el parque Gabriela Mistral.

Un hombre robó un vehículo a plena luz del día en las inmediaciones del parque Gabriela Mistral, en el sector de La Mariscal , al norte de Quito.

El delito se registró entre las 06:30 y las 07:00 en las cercanías de las avenidas Diego de Almagro, Reina Victoria y Colón, a pocos metros de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

Según imágenes difundidas en redes sociales, el robo se perpetró en menos de un minuto.

Un delinucente se robó un vehículo a pocos metro de una UPC la mañana de este martes 15 de septiembrer de 2026.

En el video se observa a un hombre con mascarilla y gafas que se aproxima al automotor y fuerza la puerta del copiloto.

Tras constatar que nadie lo observaba, se dirigió al lado del conductor, logró ingresar y huyó en el vehículo.

El automóvil sustraído pertenece a dos ciudadanos adultos mayores, quienes lo habían dejado estacionado en la zona, parantemente segura.

"Presenté la denuncia en Fiscalía, debo esperar 8 días para que se comuniquen por correo, o vaya personalmente a averiguar del trámite. No existe un protocolo de alerta inmediata, el delincuente tiene tiempo suficiente para desaparecer, desarmar o alterar el vehículo. Acudí a la UPC ubicada en la misma calle en dónde ocurrió el robo, la persona que está sentada tras del escritorio no tiene la menor idea de que hacer, me sugirió acudir a la ANT, lo que no tiene ningún sentido". Eliana, víctima de robo del vehículo.

Por su parte, la Policía Nacional informó que está investigando el caso que se dio a conocer en redes sociales, con el video del robo.