Jair Reyes y la jornada de plata y bronces para Ecuador en Santa Fe en los Juegos Suramericanos

Jahir Reyes brilló con pura fuerza en la categoría 75 kg de Levantamiento de Pesas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El levantamiento de pesas volvió a dar alegrías a la delegación ecuatoriana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El pesista Jair Reyes firmó una actuación destacada dentro de la categoría de los 75 kg, adueñándose de la medalla de plata tras registrar un total olímpico de 327 kg. Su desempeño ratificó el gran nivel de la halterofilia nacional en el certamen continental.

Con un despliegue de pura fuerza y técnica, Reyes aseguró el subcampeonato suramericano en una competencia sumamente reñida. Su marca global le permitió subir al podio con la bandera tricolor, sumando una presea plateada clave para el medallero general de Ecuador y consolidando su trabajo de preparación para el ciclo olímpico.

Deportista Disciplina / Pruebas Medalla Marca / Puntuación Jair Reyes Levantamiento de Pesas (75 kg) Plata 🥈 327 kg total Ashley Bohórquez Gimnasia Artística (Salto femenino) Bronce 🥉 13.300 pts David Sarmiento Patinaje de Velocidad (5.000m puntos) Bronce 🥉 13 pts

La jornada también entregó importantes logros en la gimnasia artística femenina gracias al talento de Ashley Bohórquez. La deportista ecuatoriana completó una rutina impecable en la modalidad de salto, alcanzando una puntuación de 13 300 que le valió adjudicarse la medalla de bronce.

El esfuerzo de Bohórquez reflejó el crecimiento de esta disciplina en el país, demostrando temple frente a rivales de alto nivel en la región. Su lugar en el podio representó un merecido reconocimiento a su precisión en la ejecución técnica dentro del escenario suramericano.

El patinaje de velocidad sumó nuevos festejos para el Team Ecuador de la mano de David Sarmiento. El deportista tricolor demostró toda su garra en la exigente prueba de los 5.000 metros puntos, donde logró acumular un total de 13 unidades a lo largo de la carrera para adjudicarse el bronce.

Con estas tres destacadas actuaciones en halterofilia, gimnasia y patinaje, la delegación ecuatoriana continúa firme en su cosecha de preseas en Santa Fe 2026. Los deportistas nacionales siguen dejando en alto los colores del país en cada una de sus disciplinas.