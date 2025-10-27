El Ejército de Isarel confirma bombardeo en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego

El ejercito israelí bombardea el sur de gaza al sopechar de terroristas en la 'linea amarilla' dejando dos muertos

El Ejército israelí confirmó este lunes, 27 de octubre de 2025, haber bombardeado, a primera hora de la mañana, a un grupo de palestinos en el sur de Gaza, matando a dos personas pese al alto el fuego, confirmó una fuente médica.

"Varios terroristas fueron identificados cruzando la línea amarilla, llevando a cabo actividad sospechosa en el terreno y acercándose a las tropas que operaban en el sur de Gaza representando una amenaza inmediata para ellos", recoge el comunicado compartido con EFE.

Las fuerzas armadas bombardearon directamente al grupo sin advertencia previa, detalló a EFE un portavoz castrense. El Ejército no ha explicado porqué suponían una amenaza.

El ataque se produjo en Abasan al Kabira, al este de la ciudad sureña de Jan Yunis, en un área aún bajo dominio militar israelí como alrededor del 53% de Gaza.

El director de pediatría del Hospital Naser, Ahmed al Farra, confirmó la muerte de dos gazatíes y otros cinco heridos. Ni el Ejército ni Sanidad dieron más detalles sobre los fallecidos.

Más de 40 gazatíes han muerto abatidos a tiros o por ataques de drones tras cruzar esta línea, según el recuento de Sanidad. Además, más de 90 han sido asesinados desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre'.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece una tregua en toda Gaza, pero el Ejército israelí sigue disparando a quienes se aproximan a esta 'línea amarilla', entre ellos palestinos que intentaban regresar a lo que quede de sus casas en el norte.