Elecciones en Bolivia: Inédita segunda vuelta entre Paz y Quiroga; la izquierda pierde

Los candidatos a la presidencia de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz.se enfrentarán en segunda vuelta.

El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, ambos opositores, disputarán una inédita segunda vuelta en octubre del 2025, tras las elecciones generales realizadas en Bolivia, este domingo 17 de agosto del 2025.

Según los datos preliminares del órgano electoral de Bolivia, Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza el conteo con el 32,2% de los votos, mientras que Jorge Quiroga (2001-2002), de la Alianza Libre, alcanza el 26,9%.

Estos datos fueron emitidos por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 92,6% de las actas computadas, aunque no se trata aún del resultado oficial.

Será la primera vez que Bolivia tendrá una segunda vuelta, posibilidad incluida en la Constitución vigente desde 2009. Ahí se menciona que habrá balotaje si ninguna de las candidaturas alcanza más del 50% de los votos válidos o un mínimo del 40% con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente candidato.

En tercer lugar está el empresario opositor Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, con 19,9%, y va cuarto el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, con 8,2%.

El candidato del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, aparece con un 3,1%, al límite del porcentaje requerido para conservar la personalidad jurídica del partido.

Derrota de la izquierda en Bolivia

Los resultados suponen la salida de la izquierda del poder tras dos décadas de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, quien deberá entregar el mando presidencial el próximo 8 de noviembre al ganador de la segunda vuelta.

Morales no participó en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos. Además, tampoco tiene partido político y promovió el voto nulo.

¿Quiénes son Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga?

Paz Pereira, de 57 años y de centro, es la principal revelación de este proceso electoral, pues pasó de los últimos lugares en las encuestas preelectorales a disputar la segunda vuelta con el derechista Quiroga.

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001, año en que asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer, quien dejó el cargo por motivos de salud.