Concurso para fiscal General: Jueza Daniella Camacho lidera puntaje de méritos

La jueza Daniella Camacho, aspirante a fiscal General del Estado, durante la rendición de cuentas de la Defensoría del Pueblo, el 22 de abril de 2026.

El concurso para elegir al nuevo fiscal General del Estado avanza. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) concluyó la calificación de la fase de méritos.

El organismo publicó, la noche del 8 de mayo de 2026, la lista de los 28 postulantes con sus puntajes. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, lidera la nómina.

Estos son los siete postulantes mejores calificados sobre 50 puntos:

Daniella Camacho: 48. Inés Romero: 46,75. Carlos Alarcón (fiscal General encargado): 46,5. Alejandro Montecé: 46. Walter Macías: 45. Bolívar Espinosa: 42,25. José de la Gasca: 41.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exministro de Gobierno de Daniel Noboa, José de la Gasca, quien anunció que impugnará los resultados.

El Consejo de Participación informó que una vez notificados sobre las calificaciones, los aspirantes tienen tres días para solicitar reconsideración.

¿Quién es Daniella Camacho?

Daniella Camacho es la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia. En 2017, ganó el concurso público de oposición y méritos, con una calificación de 99 sobre 100 puntos.

Es doctora en Jurisprudencia, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Magíster en Derecho Procesal Mención Penal de la Universidad Indoamérica de Quito.

Integra la sala especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado.

El 12 de enero de 2026, asumió brevemente la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, tras la renuncia de José Suing.

Como parte de su trayectoria ha manejado casos emblemáticos como Sobornos, Odebrecht, Balda, entre otros.