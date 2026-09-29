Grupo de armados asaltaron a ciudadanos en la Ferroviaria la madrugada de este martes 29 

Un grupo de hombres armados asaltaron a ciudadanos que esperaban el bus en La Ferroviaria, en el sur de Quito.

El temor se apoderó de un grupo de ciudadanos luego de que cuatro hombres armados los asaltaran mientras esperaban en una parada de bus.

El asalto ocurrió sobre la calle Nariz del Diablo, a las 05:31 de este martes 29 de septiembre de 2026, en el sector de La Ferroviaria, en el sur de Quito. Cámaras de seguridad captaron el hecho.

En las imágenes se observa a los atacantes descender de un vehículo tipo taxi y arrinconar a sus víctimas contra la pared de una vivienda, mientras les quitan todos los objetos de valor y los van lanzando al interior del automóvil.

En el vehículo sin placas se observa a un quinto hombre en el asiento del conductor, quien espera para huir con sus cómplices.

Vehículos que pasan por el lugar solo pitan, ante la escena. Además, se observa a los atacantes apuntar a las víctimas, con lo que serían armas de fuego, y gritarles para que entreguen las pertenencias.

Este hecho ocurrió a pocos metros de donde hace tres meses un hombre recibió un disparo en su pierna por evitar el robo de su motocicleta.