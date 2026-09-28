Mediante ley, Lula convierte el fútbol femenino en 'prioridad' de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla junto a la exfutbolista Formiga durante la ceremonia de firma de las nuevas directrices para el desarrollo del fútbol femenino.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este lunes 28 de septiembre de 2026 una ley que convierte el desarrollo del fútbol femenino en una "prioridad" en la política pública del país, que se prepara para recibir el Mundial el próximo año.

Será la primera Copa del Mundo femenina que se lleva a cabo en Sudamérica.

"La ley establece el desarrollo del fútbol femenino como prioridad del Estado para promover su estructuración, expansión y profesionalización", dijo Lula, que el domingo disputará la primera vuelta de los comicios en que aspira a la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En un acto en Brasilia, el gobernante izquierdista resaltó como directrices la igualdad de oportunidades y la protección de la salud y la integridad física de las mujeres, con el respeto al derecho a la maternidad, entre otros puntos.

La ley plantea equiparar el fútbol femenino y el masculino en derechos, con mejoras en las condiciones para las mujeres en las categorías base, así como incentivar la igualdad salarial.

Prevé crear un fondo alimentado con capital público y privado con el propósito de financiar competiciones, infraestructura y campañas de concientización.

El ministerio del Deporte, en articulación con la Confederación Brasileña de Fútbol, las federaciones y los clubes "deberá elaborar protocolos para combatir la discriminación, la intolerancia y la violencia contra las mujeres en las prácticas relacionadas con el fútbol", continuó Lula.

Si bien ha dado míticas jugadoras como Marta o Formiga, Brasil queda contra años de rezago en el fútbol femenino.

Nunca ha ganado el Mundial de mujeres, mientras colecciona cinco títulos masculinos.

Sin embargo, la liga brasileña de fútbol femenino viene en crecimiento en los últimos años. El Corinthians, actual campeón, es potencia en Sudamérica con seis títulos de la Copa Libertadores, los tres últimos consecutivos.

El balompié estuvo vetado por decreto para las mujeres en el país de Pelé entre 1941 y 1979.

El Mundial se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027, con 32 selecciones en lista y España como campeona defensora.