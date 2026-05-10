Perú se alista para una final electoral ajustada

El cómputo final de votos de las elecciones presidenciales de Perú se acerca al final, con 418 actas impugnadas por resolver.

Los resultados anticipan que la definición del candidato que competirá con Keiko Fujimori en segunda vuelta será ajustada.

Será con alrededor de 13 000 votos de diferencia hasta el momento, de acuerdo al conteo al 99,5 % difundido este domingo 10 de mayo.

Así avanza el conteo electoral

De acuerdo a la plataforma de Procesos Electorales, Fujimori mantiene el 17,17 % de la votación con 2 865 593 boletas, seguida por Roberto Sánchez con 11,99 %, que equivale a 2.001.649 votos, y Rafael López Aliaga con 11,91 %, que representa 1 988 394 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de 13 255 boletas, una cifra que ha ido bajando en los últimos días rápidamente y revela la intensa competición de ambos postulantes en las urnas.