Emisario de Trump se reúne con Netanyahu tras hablar con Hamás sobre plan de paz para Gaza

El emisario de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se reúne este lunes 17 de agosto de 2026 con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras conversar en Egipto con el movimiento islamista Hamás para impulsar un plan de paz para Gaza.

Una fuente diplomática declaró a la AFP, bajo condición de anonimato, que el encuentro comenzó al final de la mañana.

El encuentro se produce en momentos en que Washington intenta reducir las diferencias entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre la implementación del plan de paz impulsado por Trump.

Hamás dio su visto bueno a finales de julio a una hoja de ruta estadounidense, destinada a poner en marcha la segunda fase del plan, que prevé el desarme del movimiento islamista y la retirada israelí del territorio palestino.

Pero Netanyahu rechazó el texto y exigió un "verdadero" desarme de Hamás.

El primer ministro israelí también tenía previsto reunirse con Nickolay Mladenov, el alto representante para Gaza en la Junta de Paz, un órgano creado por Donald Trump para poner en marcha el plan de paz.

Algunos medios israelíes reportaron que el ex primer ministro británico Tony Blair, elegido por Donald Trump para formar parte del esa junta, también asistiría a la reunión.

Kushner y miembros de la delegación de Hamás se reunieron el domingo en Egipto. El emisario estadounidense insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que éste no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, indicaron fuentes cercanas a las conversaciones.

Un alto mando de Hamás dijo que el grupo expresó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza y su deseo de que se ejerciera presión sobre Netanyahu.

"Hamás exige que la administración estadounidense (...) presione al gobierno de Netanyahu para que se adhiera al acuerdo de la hoja de ruta y lo aplique. Hamás está a la espera de la respuesta de la administración estadounidense respecto a la postura de Israel sobre el acuerdo", declaró el responsable a la AFP.

Durante años, Estados Unidos se negó a mantener contactos con Hamás, al que clasificó como organización terrorista y que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra de Gaza.

Pero el gobierno de Trump se ha mostrado cada vez más dispuesto a mantener contactos directos con la esperanza de poner fin a la devastadora guerra, negociando el acuerdo de alto el fuego de octubre que permitió la liberación de los rehenes israelíes que quedaban.

'Asesinatos selectivos'

Netanyahu, que se enfrenta en octubre a unas reñidas elecciones, según las encuestas, se ha mostrado cada vez más dispuesto a desafiar a Trump, cuyo apoyo ha destacado reiteradamente en su campaña.

Tras expresar inicialmente críticas moderadas al plan para Gaza, Netanyahu comunicó la semana pasada a su gabinete que lo rechazaba y se comprometió a no retirar las tropas del territorio palestino, a pesar de que Mladenov le había asegurado que Israel no tendría que hacerlo hasta que Hamás se desarmara por completo.

En una entrevista, Itamar Ben Gvir, el ultraderechista ministro de Seguridad Nacional del gabinete de Netanyahu, instó a cometer asesinatos en Gaza.

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza cada noche. Eliminando a 30 o 40", declaró Ben Gvir en un pódcast con un exrehén de Gaza.

"No solo aquellos que suponen una amenaza actualmente. Se trata de personas que no deberían estar vivas", añadió. "Les estoy haciendo un cumplido al llamarlos seres humanos".

El domingo, ocho países musulmanes, entre ellos Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, condenaron en un comunicado conjunto el rechazo israelí del plan de paz para Gaza.

Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, bajo la mediación de Estados Unidos, en el territorio palestino.

Al menos 1 262 palestinos han muerto a causa de las operaciones israelíes desde que entró en vigor la tregua, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás. Sus datos son considerados fiables por las Naciones Unidas.

El ejército israelí ha reportado cinco muertes en sus filas durante el mismo periodo.