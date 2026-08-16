Temblor de magnitud 5.7 remece la isla de Flores en Indonesia tras potente sismo de 7.7 

Un temblor de magnitud 5.7 volvió a sacudir la isla indonesia de Flores, ubicada en el este del archipiélago, sin que las autoridades activaran una alerta de tsunami. El nuevo evento telúrico ocurre apenas dos días después de que la zona fuera azotada por un devastador sismo de magnitud 7.7 que dejó un saldo de al menos 53 personas fallecidas, 137 heridos y más de 5 000 evacuados en refugios temporales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalló que el movimiento sísmico tuvo una profundidad de 35,6 kilómetros. El epicentro se localizó a 42,1 kilómetros al nornoroeste de Ende, la localidad más habitada de la isla de Flores, generando inquietud entre la población local por la persistente actividad en la zona.

El sismo principal del pasado sábado, cuyo epicentro estuvo ubicado a 62 kilómetros de Ende, desencadenó una intensa secuencia sísmica que ya suma cerca de un millar de réplicas, de las cuales unas 46 han sido percibidas por los habitantes. Las réplicas han obligado a miles de vecinos a pernoctar en polideportivos y centros de evacuación provisionales por temor a colapsos de infraestructuras.

Frente a la gravedad de los daños e impactos generados por el evento inicial, la administración provincial tramita un decreto para declarar el estado de emergencia en la región por un plazo de 14 días. Esta medida busca agilizar la coordinación de la asistencia humanitaria con las autoridades del gobierno central y desplegar recursos para la reconstrucción de las vías y viviendas afectadas.

La isla de Flores alberga a una población estimada de dos millones de habitantes y se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicas y volcánicas más activas del planeta. En este cinturón geológico se registran anualmente alrededor de 7 000 terremotos, en su mayoría moderados, debido a la fricción constante entre las placas tectónicas.