Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu dieron una rueda de prensa, este lunes 29 de septiembre del 2025, tras reunión en la Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó este martes 28 de julio a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en su primer encuentro desde el estallido de la guerra en Oriente Medio que ha generado tensiones entre ambos aliados.

La campaña contra Irán evidenció discrepancias entre ambos dirigentes, que tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump cargó con insultos contra Netanyahu y lo describió como un "tipo muy difícil".

El mandatario israelí restó entonces importancia a esos intercambios calificándolos de "desacuerdos tácticos", y afirmó que ambos coincidían en los objetivos de la guerra.

Antes de su encuentro en la Casa Blanca, el octavo desde el regreso de Trump al poder el año pasado, ambos intentaron rebajar el tono.

Reunión, tras semanas de bombardeos

La reunión se centrará en las distintas carpetas de Oriente Medio, en especial la iraní, en la que Washington afirma querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia tras dos semanas de bombardeos sin precedentes desde la tregua de abril.

Israel, que lanzó conjuntamente con Estados Unidos la ofensiva contra Irán el 28 de febrero, no participó en esta última serie de hostilidades.

"Discutiremos todos los temas (...) y, ante todo, Irán, naturalmente. Nuestro objetivo es garantizar nuestra seguridad, pero también ampliar el círculo de la paz a nuestro alrededor", dijo Netanyahu antes de emprender el viaje a Washington.

Otras carpetas en la mesa serán la reconstrucción de la Franja de Gaza o la aplicación del acuerdo entre Israel y Líbano auspiciado por Estados Unidos para terminar la guerra en ese frente.