Multitudinaria marcha en el entierro de las 165 niñas asesinadas en escuela iraní

Centenares de personas despidieron este martes a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

En el cuarto día de guerra contra Irán, Israel ha aumentado su presencia militar en Líbano, mientras sus aviones han seguido bombardeando objetivos iraníes.

Mientras, el número de muertos en Irán desde que comenzó la ofensiva asciende ya a 787, según datos de la Media Luna Roja. Además, la ONU ha pedido que se investigue el ataque contra la escuela de niñas de Minab, el pasado sábado, donde al menos murieron 165 de ellas, porque puede constituir un crimen de guerra. Las niñas han sido enterradas hoy.

Estas son algunas claves del cuarto día de guerra:

Los muertos en Irán

- La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado 28 de febrero. Entre ellos, el fallecido líder supremo de Irán Alí Jameneí, que tomó la "elección consciente" de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo este martes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

Las niñas de la escuela de Minab

En Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación "rápida, imparcial y exhaustiva" del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.

"Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador" de los últimos días, añadió este martes la portavoz, quien pidió la investigación de un hecho que puede equivaler a un "crimen de guerra".