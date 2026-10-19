¿Es el episodio actual de El Niño un récord? Todo depende de cómo se mida

Una mujer palea la arena arrastrada por la marejada ciclónica en una calle de Long Beach, California

El episodio actual del fenómeno climático El Niño es "sin precedentes" para la agencia meteorológica británica, y "el más potente observado hasta ahora" para su homóloga japonesa. Pero sus pares estadounidenses afirman que aún no superó los récords registrados. ¿Cómo pueden todos tener razón?

La respuesta reside en cómo miden la intensidad de El Niño, ya que los científicos utilizan distintos métodos para evaluar este fenómeno climático, lo que dificulta las comparaciones directas.

"En cualquier caso, estamos ante un El Niño muy intenso", subraya a la AFP la climatóloga Emily Becker, de la Universidad de Miami. Solo cuando haya concluido se podrá determinar su magnitud y "en qué lugar se sitúa en el contexto histórico".

Anomalías

La Oscilación Austral-El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés) del océano Pacífico constituye el principal motor natural del clima del planeta.

En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del ecuador, empujan las aguas cálidas desde Sudamérica hacia Asia y permiten que aguas frías asciendan desde las profundidades para reemplazarlas.

Los episodios de El Niño, que se presentan cada dos a siete años en promedio y duran entre nueve y doce meses, alteran ese patrón.

Los vientos alisios se debilitan y las aguas cálidas regresan hacia el este, en dirección a América. Ese desplazamiento del calor oceánico hacia la atmósfera repercute en el clima mundial, con regiones más frías y húmedas y otras más cálidas y secas.

Al describir este episodio de El Niño como "sin precedentes", la agencia meteorológica británica (Met Office) se basa en las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico.

"Nuestras observaciones confirman que las temperaturas de la superficie del mar en el centro del Pacífico ecuatorial han superado ya los niveles registrados durante los episodios anteriores de El Niño", indicó el organismo en una declaración a la AFP.

Pero existe otra manera de medir El Niño: no fijarse únicamente en la temperatura del agua, sino en su desviación con respecto a una temperatura considerada normal. Es lo que los climatólogos llaman una anomalía.

Pero incluso cuando estudian las anomalías, las agencias no observan necesariamente la misma parte del Pacífico.

La semana pasada, la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) declaró que este El Niño es el más potente registrado hasta ahora calculando en cuánto superaron las temperaturas de la superficie del mar los valores normales en la región Niño 3, en el Pacífico oriental.

Según sus cálculos, el episodio supera al de 1997 en observaciones que se remontan a 1949.

Estados Unidos monitorea una zona vecina, denominada Niño 3.4, situada en el Pacífico centro-oriental.

Los meteorólogos estadounidenses declaran la existencia de un episodio de El Niño cuando las temperaturas en esa región se sitúan al menos 0,5 °C por encima de lo normal y la atmósfera responde con un debilitamiento de los vientos alisios y un desplazamiento de las lluvias tropicales hacia el este.

El impacto del cambio climático

Pero, ¿cómo se define lo "normal"?

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y otras agencias, incluida la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU, utilizaron durante mucho tiempo el Índice Oceánico de El Niño (ONI).

El ONI compara las temperaturas con un promedio de 30 años que se actualiza cada cinco, de modo que la referencia se mantiene al ritmo del calentamiento del clima.

Pero con la aceleración del cambio climático y el calentamiento de los océanos en todo el mundo, la NOAA utiliza ahora el Índice Relativo Oceánico de El Niño (RONI) y la OMM está en proceso de transición.

Este índice mide cuánto más cálido o más frío es el Pacífico centrooriental en comparación con el resto del océano tropical.

Con este método, aún no está claro que se bata el récord.

Para que este episodio de El Niño supere a todos los anteriores en los datos estadounidenses, que se remontan a 1950, su anomalía RONI deberá alcanzar al menos 2,5 °C durante tres meses. Esto lo situaría por encima de los episodios de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

La NOAA considera que esta posibilidad es "alta", pero aún no es segura.

"Independientemente de cómo clasificamos o midamos este episodio, es una oportunidad excepcional para estudiar y comprender este fenómeno tan potente en el contexto de un mundo cada vez más cálido", concluyó Becker.