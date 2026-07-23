Ecuador tiene acuerdo con De La Espriella para 'tarifa binacional' en la compra - venta de energía

La venta de energía de Ecuador a Colombia se reanudará tras una resolución tomada por el Gobierno colombiano.

Ecuador y Colombia alcanzaron un acuerdo inicial para establecer una tarifa binacional para el intercambio de energía eléctrica. El anuncio lo realizó el presidente Daniel Noboa este jueves 23 de julio de 2026 en una entrevista.

El Mandatario aseguró que el mecanismo permitirá fijar las mismas condiciones económicas para ambos países cuando requieran importar electricidad.

La medida forma parte de las negociaciones con el presidente electo colombiano, Abelardo De La Espriella, y se concretará junto con la reanudación de las exportaciones de energía desde Colombia hacia Ecuador, cuya fecha no se conoce hasta este 23 de julio..

"Ya tenemos un acuerdo inicial sobre una tarifa binacional. Cuando ellos necesiten, les vendemos a un precio y cuando nosotros necesitemos es el mismo precio", afirmó Noboa durante una entrevista con Radio Centro.

¿Qué implica la tarifa binacional?

Aunque el Gobierno no ha revelado el valor que tendrá la tarifa ni los detalles técnicos del acuerdo, el presidente adelantó que el objetivo es establecer condiciones recíprocas para el intercambio eléctrico entre ambos países.

Usualmente, el precio de la energía que se comercializa entre Ecuador y Colombia depende de distintos factores, entre ellos la disponibilidad de generación eléctrica y las condiciones del mercado regional.

Noboa aseguró que este acuerdo representa un cambio en la relación bilateral en materia energética.

"De esa manera trabajamos verdaderamente en conjunto y no como era antes que prácticamente nos trataban como enemigos", señaló el Mandatario.

Colombia volverá a vender energía a Ecuador

El acuerdo tarifario llega en un momento clave para el sistema eléctrico ecuatoriano. El Presidente confirmó este 23 de julio que Colombia reanudará la venta de energía al país en los próximos días, justo antes del inicio del período de estiaje.

Según Noboa, Ecuador podrá recibir entre 370 y 380 megavatios (MW) adicionales desde el sistema interconectado colombiano.

La infraestructura de transmisión entre ambos países permite transferir hasta 450 MW de potencia, lo que equivale aproximadamente al 10% de la demanda media de electricidad del Ecuador, que se ubica entre los 4 200 y 4 500 MW.

Seis meses sin intercambio eléctrico

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador el 22 de enero de 2026, en medio de las tensiones diplomáticas y comerciales derivadas de la denominada guerra arancelaria impulsada por el Gobierno ecuatoriano.

El restablecimiento del intercambio energético supone uno de los primeros acuerdos anunciados entre la administración de Daniel Noboa y el próximo Gobierno colombiano en materia económica y energética.

Además, el Ejecutivo ecuatoriano ha señalado que trabaja en nuevos mecanismos de cooperación con Perú para incorporar gas natural como fuente de generación eléctrica, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del país durante los períodos de menor producción hidroeléctrica.

La tarifa binacional anunciada por Noboa se encuentra todavía en una etapa inicial de negociación. Sin embargo, el Gobierno espera que el mecanismo permita establecer reglas comunes para la comercialización de energía entre Ecuador y Colombia en los próximos años.