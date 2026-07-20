Presidente electo de Colombia denuncia un plan de atentado en su contra

De La Espriella denuncia un plan de atentado en su contra.

El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, denunció el lunes 20 de julio un supuesto "plan criminal" de grupos guerrilleros "para atentar contra su vida" a pocas semanas de asumir el poder.

El abogado millonario de 47 años, que se posesionará el 7 de agosto, promete una política de mano de dura contra los grupos armados ilegales y desmantelar los diálogos de paz que mantiene el presidente izquierdista Gustavo Petro con varias organizaciones criminales.

El equipo de seguridad de De la Espriella recibió el lunes "información de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida" durante las reuniones de transmisión de mando previas a asumir el poder, asegura un comunicado de su equipo de campaña.

De La Espriella denuncia "intentos de infiltración"

Según el boletín, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas FARC, que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016, ofrecieron cerca de USD 1 millón "para ejecutar un atentado contra el presidente electo".

La información recibida por su equipo señala "posibles intentos de infiltración" de actores criminales en ruedas de prensa y actividades públicas del presidente electo.

Colombia en plena crisis por la inseguridad

De la Espriella, sin embargo, "no suspenderá su agenda", asegura el comunicado, que solicita a las autoridades abrir una investigación "para establecer el origen de esta amenaza".

Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década con frecuentes atentados de las guerrillas, masacres y extorsiones. En un mitin el año pasado fue asesinado el precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay.