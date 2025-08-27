Estados Unidos aprueba nuevas vacunas anticovid; ¿para qué personas están dirigidas?

La vacunación contra el covid-19 fue una de la sprincipales medidas que permitó poner fin a la pandemia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos aprobó una nueva tanda de vacunas anticovid actualizadas.

Sin embargo, estas vacunas estarán destinadas para la población con riesgos de salud. Además rescindió la autorización para su uso de emergencia.

La agencia autorizó las vacunas de refuerzo de Moderna (a partir de 6 meses de edad), Pfizer (5 años) y Novavax (12 años), pero ahora estarán disponibles solo previa consulta médica y para pacientes de "alto riesgo", indicó el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en X.

Esa población de alto riesgo abarca los mayores de 65 años en general, y a los adultos y niños con alguna condición de salud que pueda resultar en una enfermedad "grave" tras la infección con covid-19, por ejemplo el asma, la obesidad, el cáncer o la diabetes.

Kennedy Jr. también indicó que como parte de la luz verde del regulador, las farmacéuticas tendrán que hacer ensayos clínicos de estas vacunas con placebo.

El anuncio supone un giro en la política de vacunación contra la covid-19 de EE.UU., pues el Gobierno de Joe Biden recomendaba una vacuna de refuerzo anual a partir de los 6 meses de edad.

En junio pasado, Kennedy Jr. despidió a los 17 miembros del comité que asesoraba sobre quién debía vacunarse, incluidos los niños.