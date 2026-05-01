Estados Unidos: explosión en Queens causa daños y deja varios heridos

El jueves 30 mayo se registrór una explosión en South Richmond Hill, Estados Unidos, donde las llamas avanzaron rápidamente, provocando la evacuación de residentes y la movilización de más de 100 bomberos y paramédicos.

Según medios internacionales, el fuerte estruendo sacudió al barrio de South Richmond Hill, en Queens. La emergencia movilizó a equipos de policía de Nueva York hacia una vivienda de la calle 130.

Según las primeras investigaciones, el incidente comenzó en una vivienda por una disputa doméstica. Cuando los agentes llegaron al lugar se registró la explosión que terminó con uniformados heridos. En la primera investigación, el hombre del incidente fue uno de los más afectados producto de la explosión.

El incendio ocasionado por la explosión se propagó rápidamente en la vivienda. En minutos el fuego envolvió por completo ambos inmuebles, dejando una columna de humo visible a gran distancia. El incidente adquirió la categoría de incendio de cinco alarmas, lo que implica una movilización masiva de recursos y personal especializado.