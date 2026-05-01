Feriado en Ecuador: conoce cómo viajar con bajo presupuesto

Viajar con poco presupuesto en Ecuador es posible siempre que se tenga una planificación adecuada.

La llegada del feriado nacional, que se inicia este jueves 30 de abril y se extiende hasta el domingo 3 de mayo, en el contexto del Día del Trabajador, movilizará a miles de ciudadanos que se preparan para salir de la rutina sin afectar su bolsillo.

El turismo de bajo costo es una alternativa viable que, además, permite dinamizar la economía local y conocer destinos cercanos en el país.

Planificación es clave para ahorrar

Según portales especializados, la planificación es una herramienta clave para evitar gastos innecesarios.

Comprar pasajes con anticipación en terminales o viajar en horarios con menor demanda de personas puede representar un ahorro significativo, no solo en términos económicos, sino también de tiempo.

Las cooperativas de transporte interprovincial mantienen tarifas reguladas, lo que permite recorrer largas distancias por menos de 15 dólares a la Costa, Sierra u Oriente.

Otra alternativa frecuente para viajar con bajo presupuesto es compartir los costos de transporte entre familiares o amigos, así como optar por destinos cercanos que permitan disfrutar sin necesidad de recorrer largas distancias.

¿Cómo ahorrar en hospedaje?

El alojamiento representa uno de los mayores gastos en viajes. Para reducirlo, se recomienda:

Elegir hostales o alojamientos compartidos

Viajar en grupo para dividir costos

Buscar opciones en zonas cercanas a los centros turísticos

Alimentación económica durante el viaje

Otro punto clave para ahorrar es la comida. En lugar de restaurantes turísticos, se sugiere consumir en mercados locales, comedores populares o menús del día, lo que puede reducir significativamente el gasto.

Actividades gratuitas o de bajo costo

Muchos destinos en Ecuador ofrecen alternativas turísticas sin costo o a bajo precio, como caminatas, visitas a cascadas, playas públicas o miradores naturales.

Por ejemplo, en Baños de Agua Santa es posible recorrer varias rutas naturales sin necesidad de contratar tours.