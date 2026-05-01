10 claves para viajar seguro por Ecuador en este feriado
Estos consejos te ayudarán a prevenir riesgos y tener un viaje más seguro durante el feriado.
Ecuador ofrece una diversidad de lugares turísticos para disfrutar con familia o amigos
Ministerio de Turismo
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Fecha de publicación
01 may 2026 - 07:50
Por el Día del Trabajador, en Ecuador se vive cuatro días de feriado desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026.
Durante estos días de descanso es común que miles de familias realicen viajes a diferentes provincias del país. Se visitan playas, balnearios, caminatas por montañas, recorridos por la selva o visitas a los atractivos turísticos de cada ciudad.
Si decide viajar en este feriado por Ecuador o en cualquier otra ocasión es importante seguir una serie de medidas de seguridad que emitió el Gobierno Nacional y que constan en una guía de recomendaciones de viaje 'Ecuador Destino Seguro'.
Claves para viajar seguro en Ecuador
- Si viaja con un smartphone, instale la aplicación gratuita del ECU 911 para reportar una emergencia o si presencia un acto ilícito.
- Para viajes interprovinciales o intercantonales, tome el transporte únicamente en las terminales terrestres de cada ciudad y puntos autorizados.
- No pierda de vista sus pertenencias, billetera, celular y documentos de identidad. Los objetos de valor los puede dejar en la caja de seguridad del hotel.
- Si va a viajar por carretera respete los límites de velocidad y las señales de tránsito.
- Si toma un taxi en la calle verifique que tenga placa anaranjada, que cuente con taxímetro y que exhiba el número de registro en las puertas.
- Si va al banco o al cajero automático, en lo posible vaya acompañado.
- No acepte ayuda o compañía de personas desconocidas.
- Sea precavido cuando visite lugares muy concurridos o cuando vaya a bares o discotecas, no acepte bebidas de extraños.
- Mantenga una comunicación frecuente con sus familiares y amigos.
- Si requiere información solicítela en la recepción del hotel o amigos que residan en el destino que visita. En lo posible no consulte a extraños.
Con estas medidas, se busca que tanto turistas nacionales como extranjeros disfruten del feriado con mayor seguridad y prevención.
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