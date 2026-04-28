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Quito

Quito: Así será la movilidad durante la marcha por el Día del Trabajador este 1 de mayo

Los cierres viales se ejecutarán el viernes, 1 de mayo, desde las 07:00

La capital registrará varios cierres viales por la marcha del 1 de Mayo

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A.

Fecha de publicación

01 may 2026 - 09:01

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Ecuador se alista para un nuevo feriado, por el Día Internacional del Trabajador, que será del jueves 30 de abril, al domingo 3 de mayo. 

En Quito, se prevé el desarrollo de varias actividades, entre ellas, la tradicional marcha de los trabajadores fijada para el 1 de mayo. 

Con el fin de garantizar el desarrollo del evento y la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó las calles que permanecerán cerradas durante la marcha.

Desde las 07:00, se ejecutarán cierres viales que partirán desde la Caja del Seguro hasta la plaza Santo Domingo.

Conozca las calles que se cerrarán: 

  • 10 de Agosto de Agosto y San Gregorio
  • Pérez Guerrero y 18 de Septiembre
  • Asunción y Manuel Larrea
  • 10 de Agosto y Santiago
  • 6 de Diciembre y av. Tarqui
  • Rio de Janeiro y Manuel Larrea
  • Luis Felipe Borja y Estrada
  • Luis Felipe Borja y Estrada
  • Arenas y Manuel Larrea
  • Santa Prisca y Manuel Larrea
  • Vargas y Matovelle
  • Vargas y Santa Prisca
  • Vargas y Oriente
  • Vargas y Manabi
  • Montúfar y Oriente
  • Montufar y Esmeraldas
  • Flores y Olmedo
  • Benalcázar y Bolívar
  • Maldonado y Rocafuerte

La AMT también informó las vías alternas que puede tomar en caso de movilizarse por el sector de la marcha. Estas son: Pichincha, Gran Colombia, Patria, 6 de Diciembre, Velasco Ibarra, Mariscal Sucre y Benalcázar.

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