EE.UU. e Irán acuerdan una nueva ronda de negociaciones

Donald Trump dio un nuevo ultimátum a Irán a horas de vencerse el anterior.

Estados Unidos (EE.UU.) e Irán continuarán las negociaciones para buscar el fin del conflicto tras una pausa en el encuentro de sus representantes en Islamabad.

"A propuesta de Pakistán y con el acuerdo de los equipos negociadores de Irán y EE.UU., las conversaciones mediadas por Pakistán continuarán con una nueva ronda tras una pausa", dijo el Gobierno iraní.

Según la agencia de noticias iraní Tasnim, fuentes iraníes atribuyeron la interrupción a las "demandas excesivas e irrazonables" de la parte estadounidense e instaron a Washington a "sustituir la ambición por un enfoque realista".

Conversaciones arrancaron con optimismo

Las conversaciones arrancaron el sábado 11 de abril "con señales de optimismo" y el intercambio de los primeros textos de acuerdo.

En ellas, participan el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

¿Qué dijo el presidente Donald Trump?

De su parte el presidente estadounidense, Donald Trump, restó trascendencia al resultado de las negociaciones. "Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos", declaró.

Las negociaciones buscan poner fin al conflicto entre ambos países iniciado el 28 de febrero pasado, con Pakistán como país anfitrión y mediador.