Policía mata a un hombre que decía ser Lucifer y que apuñaló gente en el metro de Nueva York

Según la cadena CNN, el hecho no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista

La policía de Nueva York asesinó este sábado 11 de abril de 2026 a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro.

El agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego, detalló el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

No se trataría de un ataque terrorista

El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital.

La policía continúa investigando los hechos aunque, según la cadena CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

Mamdani explicó que el Departamento de Policía publicará las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que dispararon al atacante.

"Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia", dijo Mamdani.

El culpable aseguraba ser Lucifer

La policía identificó al sujeto como Anthony Griffin, de 44 años, que contaba con tres arrestos previos, pero no tenía un historial de alteración emocional.

Sin embargo, las autoridades aseguran que el hombre aseguraba ser Lucifer.