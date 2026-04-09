Detenciones de inmigrantes en la vía pública aumentó un 1 000% en segundo mandato de Trump

Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por 11 durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump,

Esto equivale a un incremento de más del 1 000%, según un nuevo análisis de la Universidad de California Berkeley.

El Proyecto de Datos sobre Deportaciones calificó la magnitud del aumento en las detenciones en la vía pública.

Esta incluye las efectuadas en los tribunales de inmigración y en las oficinas locales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las califican como “un fenómeno novedoso”.

El análisis, que compara los últimos seis meses de la administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026, indica que se duplicaron en el último año.

El informe destaca que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente.

Estos cambios derivaron en un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales.

La investigación determinó que las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales han aumentado un 770% en el segundo mandato de Trump.

La administración Trump cuadruplicó (4,5 veces) el número de camas de detención destinadas a las personas arrestadas dentro del territorio estadounidense.

La tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó pasando del 27% al 57%.