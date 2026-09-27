EE.UU. considera 'cínico' y rechaza el plan de tregua presentado por Irán

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, desestimó el domingo como "cínico" un plan de tregua presentado por Irán que contempla reabrir en un plazo de siete días el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de hidrocarburos.

La propuesta de Irán fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, esta semana en Naciones Unidas.

"Fue un intento bastante cínico de poner sobre la mesa algo que sabían que era inaceptable", señaló Waltz, en entrevista con la cadena NBC.

Especialmente "pedir el levantamiento del bloqueo, el descongelamiento de las sanciones internacionales y el acceso a miles de millones de dólares en activos solo para hablar", cuando ya se había negociado un protocolo de acuerdo hace unos meses, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el planteamiento el sábado, afirmando que los dirigentes iraníes querían ese acuerdo porque "están perdiendo terreno estrepitosamente".

Para Waltz, la desconfianza del mandatario hacia la propuesta es de "sentido común" después de haber tratado de negociar con Teherán hace varios meses.

Para alcanzar un acuerdo, los dirigentes iraníes "pueden sentarse a la mesa de negociaciones y ponerse en consonancia con el derecho internacional y sus obligaciones en el tratado de no proliferación" nuclear, estimó Waltz.

"El presidente Trump está abierto" a un acuerdo, especialmente sobre el uranio enriquecido, añadió el embajador estadounidense.

Poco después, en declaraciones a NBC, Araqchi dijo que Waltz había formulado "viejas acusaciones infundadas".

"Estamos listos para abrir el estrecho si Estados Unidos cumple ciertas cosas, y estas ciertas cosas no son nuevas", dijo. "Son nuestros derechos, y queremos que se respeten".

Araghchi se mostró pesimista respecto a la posibilidad de un acuerdo.

"Siempre hay esperanza para la diplomacia, pero no tenemos ningún motivo, para serle sincero, para volver a la diplomacia y relacionarnos con este gobierno de nuevo debido a su comportamiento en los últimos dos años", declaró el canciller iraní a la NBC.